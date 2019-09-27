Kayseri'de taciz davasında para cezası kararı

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinden yine çok sert müdahale geldi.

Yakalanan göçmenlerin 42'sinin çocuk olduğu belirtildi ve insani yardımda bulunuldu.

BM'de Keşmir sorunu ile ilgili konuyu gündemine alan Pakistan lideri, Hindistan'a sert eleştirilerde bulundu.

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Karamollaoğlu'nun genel başkanlık yorumu

Görevi bırakma yaşının geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, ancak yerine şu ana kadar bir aday çıkmadığını söyledi.