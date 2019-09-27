Kayseri'de taciz davasında para cezası kararı

Geçen yıl Kayseri'nin Talas ilçesinde Mehmet B., otomobiliyle seyir halindeyken camı açıp, kaldırımda yürüyen G.G. ve yanındaki arkadaşlarına "Ne yapıyorsunuz?" dedi.
Mehmet B., cevap alamayınca da hakaret ve tacizde bulundu.
TUTUKSUZ YARGILANDI
G.G.'nin polise giderek, şikayette bulunması üzerine Mehmet B., gözaltına alındı. Şüpheli, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
PARA CEZASI ÇIKTI
Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'hakaret' ve 'taciz' suçlarından tutuksuz yargılanan Mehmet B., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa, toplam 3 bin 700 lira para cezası verdi.