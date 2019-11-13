Kayseri'de tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DEĞERLİ TAŞ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde, biri kuş figürlü 3 heykel, çok sayıda elmas, değerli taş, tabanca ve tüfek bulundu.

Kayseri'de elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi VİDEO

ESERLERİN DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Operasyonda, S.K. ile Irak vatandaşı S.S.J. ve İngiltere vatandaşı K.K.O. gözaltına alındı. İnceleme sonucunda, elmas işlemeli ve altın kaplama olduğu belirlenen 2 heykelin yaklaşık 1 milyon Euro değerinde olduğu tespit edildi.