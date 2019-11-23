taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:4 gözaltı

Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olan tarihi eserler bulundu.

AA | 23.11.2019 - 15:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleşti.

ARAMA YAPILDI

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında, bir evde yapılan aramada, insan kafası figürü, cam sürahi, iki su testisi, cam vazo, 20 sikke, insan ve beşik figürlü heykel ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Ahmet T, Hüseyin T, Akif T. ve Ziya T. yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Müze Müdürlüğü'nde incelenen eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

308
Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

50
Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

158
Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

211
Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

66
Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

80
Deniz Çakır'dan dikkat çekici açıklamalar

Deniz Çakır'dan dikkat çekici açıklamalar

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir