Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:4 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleşti.

ARAMA YAPILDI

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında, bir evde yapılan aramada, insan kafası figürü, cam sürahi, iki su testisi, cam vazo, 20 sikke, insan ve beşik figürlü heykel ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Ahmet T, Hüseyin T, Akif T. ve Ziya T. yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Müze Müdürlüğü'nde incelenen eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.