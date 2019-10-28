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Kayseri'de tartıştığı sevgilisini öldürdü

Tartıştığı iki çocuk annesi sevgilisini bıçaklayarak öldüren Aslan A. (41), yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 28.10.2019 - 20:27..
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Kayseri'de beraber yaşadığı iki çocuk annesi kadını, aralarında tartışma çıkması sonucu öldüren 41 yaşındaki Aslan A., olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kayseri'nin Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda,  Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine  Aslan A., mutfaktan aldığı bıçakla Tokgöz'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Tokgöz kanlar içinde kalırken,  Aslan A. ise  kaçtı. Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiğdem Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aslan A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de tartıştığı sevgilisini öldürdü


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