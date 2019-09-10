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Kayseri'de tecavüz davasında 19 yıl kararı çıktı

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık üniversiteli, 19 yıl 9 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 10.09.2019 - 18:01..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emrah S., 14 yaşındaki K.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

K.B.'nin durumu anlattığı annesi H.B., polis merkezine giderek, şikayette bulundu.

KARAR DURUŞMASI

Gözaltına alınan Emrah S., mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan Emrah S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

"CİNSEL İLİŞKİ OLMADI"

Sanık Emrah S., K.B. ile birbirlerini sevdiklerini ve evlenmek istediklerini iddia ederek, "K.B.'nin ailesi çok muhafazakardı, evlenmek istiyorduk. 'İlişkiye girdik' dersek, evlendirirler diye düşündük. Hiçbir şekilde kesinlikle ilişkiye girmedik. Birbirimizi çok seviyorduk, sadece evlenebilmek için ilişki olduğu tarzında böyle bir şey söyledik, o da ters tepti. Cinsel anlamda hiçbir şey olmadı, ailesi ile ağabeyleri ile kavga ettik. K.B., şimdi ailesinden korktuğu için gerçeği söyleyemiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

19 YIL 9 AY CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah S.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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