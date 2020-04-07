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Kayseri'de terör örgütü üyesi yakalandı

Jandarma ekiplerince DEAŞ, El-Nusra ve HTŞ silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik çalışmada bir kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İHA |
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Kayseri'de terör örgütü üyesi yakalandı

Emniyet güçleri tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılırken, terör örgütüne yönelik çalışmalar da devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ, El-Nusra ve HTŞ silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesinde terör örgütü üyesi bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

Kayseri'de terör örgütü üyesi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi yakalandı

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