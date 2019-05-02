Kayseri'de toz maskeli market soyguncusu tutuklandı

Meydana gelen trafik kazasında tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir kişi yaralandı.

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YPG ve PKK nisan ayında ağır darbe aldı

Terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem eleman hem de lojistik kayıp yaşatarak örgüte ağır darbe vurdu. Sadece nisanda 180 terörist etkisiz hale getirildi.