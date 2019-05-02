Kayseri'de toz maskeli market soyguncusu tutuklandı

Geçen yıl 6 ekimde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan markete giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 5 bin TL'yi çalarak kayıplara karışmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yüzüne maske takarak girdiği markette kasadan parayı alırken kameraya yansıyan şüphelinin Mahmut G. olduğu belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahmut G., polisin çalışması sonucu evine yapılan baskında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mahmut G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.