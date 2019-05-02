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Kayseri'de toz maskeli market soyguncusu tutuklandı

Toz maskesi takarak girdiği marketten 5 bin lira çalan Mahmut G., güvenlik kamerası görüntülerinden saptanarak yakalandı.

DHA | 02.05.2019 - 14:43..
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Geçen yıl 6 ekimde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan markete giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 5 bin TL'yi çalarak kayıplara karışmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yüzüne maske takarak girdiği markette kasadan parayı alırken kameraya yansıyan şüphelinin Mahmut G. olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahmut G., polisin çalışması sonucu evine yapılan baskında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mahmut G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de toz maskeli market soyguncusu tutuklandı

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