Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Develi Çevreyolu'nda Mehmet S. yönetimindeki otomobil, Yunus B. yönetimindeki tırın önüne aniden çıktı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Tır duramadı ve araca çarptı. Çarpma sonucu otomobil ikiye bölündü. Sürücü Mehmet S., ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.