taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0665
Euro
6.7952
Altın
1285.25
Borsa
85545.4
Gram Altın
250.727

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

AA | 28.05.2019 - 01:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Tugay Can idaresindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari araç Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda Oktay Demirbaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Can ve Demirbaş ile yabancı plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Efecan Demirbaş, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kısa süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

7
Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

1
İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı

İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı

18
Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

1
Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

0
Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir