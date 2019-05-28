Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Tugay Can idaresindeki 38 EU 841 plakalı hafif ticari araç Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda Oktay Demirbaş yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Can ve Demirbaş ile yabancı plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Efecan Demirbaş, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kısa süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.