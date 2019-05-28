Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Türk astronomi fotoğrafçısı Betül Türksoy'un Ay, Jüpiter ve uydularını içeren fotoğrafı, NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki şelalede bir kişi ölü bulundu.

Bursa'da bir kişi şelalede ölü bulundu

Brezilya’da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail, Suriye’ye füzeyle saldırdı

Suriye Haber Ajansı (SANA); İsrail’in, işgal ettiği Golon Tepeleri'nin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu, ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.