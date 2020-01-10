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Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri’de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA | 10.01.2020 - 03:44..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçık Bulvarı üzerinde bulunan Gökkent Kavşağı'nda, A.T. yönetimindeki 38 NP 781 plakalı araç ile O.B.G idaresindeki 58 HB 462 plakalı araç çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 58 HB 462 plakalı araç, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçların şoförleri ile birlikte yanlarında bulunan A.K. ve M.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

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