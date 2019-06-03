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Kayseri’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Develi ilçesine bağlı Aksu mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İHA | 03.06.2019 - 09:49..
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Meydana gelen trafik kazasında yaralı 5 kişiye olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale etti.

ÇARPIŞAN ARAÇLARDA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Aksu mevkiinde 38 DR 675 plakalı araç ile 06 AN 8362 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, şoförler Şeref Aktaş ve Ömer Tunçtan ile birlikte yaralı 5 kişiye olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kayseri’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

KAZA İNCELENECEK

Kazada büyük hasar alan araçlar, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

Kayseri’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kayseri’de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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