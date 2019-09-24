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Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon

Motoru kullanan F.K.’nın uyuşturucu hemen teslim edebilmek için İstanbul’dan Kayseri’ye hız motoruyla 5 saatte geldiği öğrenildi.

İHA | 24.09.2019 - 21:51..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.’nın hız motoru ile İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

YOL ÇİFT TARAFLI TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara yol uygulamasında yolu çift taraflı trafiğe kapatan ekipler, motorda arama yaptı. Motorda yapılan aramada 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ve 10,75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. emniyete götürüldü.

Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon

TESLİM ALACAK OLANLAR DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.K.’nın getirdiği uyuşturucuyu teslim alacak olan 2 kişiyi de düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon VİDEO

770 KM YOLU 5 SAATTE GELMİŞ

Öte yandan, İstanbul’dan Kayseri’ye uyuşturucu madde getirip kuryelere teslim edecek olan F.K.’nın, hız motoru ile otomobilin 8 buçukta saatte geldiği 770 kilometrelik yolu, hız motoruyla 5 saatte geldiği ortaya çıktı.

Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon

Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon

Kayseri'de uyuşturucu kuryesine operasyon



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