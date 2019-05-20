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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Narkotik ekipler tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İHA | 20.05.2019 - 09:34..
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Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

ÜSTLERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.T., E.D., H.D., M.A., E.Ö., H.G., Ş.Ş., M.U., E.B., ve M.T.K.  yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; toplam 14.15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

UYUŞTURUCU KULLANMAK VE BULUNDURMAKTAN İŞLEM YAPILACAK

Yakalanan 10 şahıs hakkında, ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan’ işlem yapıldığı bildirildi.

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