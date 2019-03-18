Kayseri'de uyuşturucu tacirliğine 8 gözaltı

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İnşaat firması mağdurlarından kefenli ve mezarlı eylem

1 Troya Müzesi'nin resmi açılışı bugün yapılacak Proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek.

2 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmaları sürüyor Tamamlandığında "dünyanın en büyük asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarına devam ediliyor.

3 Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği tarihi ören yeri, sıcak havayı fırsat bilen yerli turistlerden yoğun ilgi görüyor.

4 Polis engelli vatandaşın maaşını çekiyor, teslim ediyor Her ay maaşını ATM'den çekebilmek için polisten yardım isteyen belediye çalışanı görme engelli, 3 yıldır bu alışkanlığını sürdürüyor. Engelli vatandaş,sadece polislere güvenebiliyor.

5 Yapay zekalı bilişim sistemine geçilecek Türkiye'nin ilk yapay zekaya ve veriye dayalı yönetim sistemi birkaç ay içerisinde tamamlamış olması bekleniyor.

6 ABD'de petrol sondaj kule sayısı azaldı ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 16 Mart itibarıyla son bir haftada bir adet düşüşle 833 adete geriledi.