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Kayseri'de uyuşturucu tacirliğine 8 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere polis müdahale etti.

İHA | 18.03.2019 - 08:39..
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Yapılan çalışmalar sonucunda S.B. (29), C.D. (49), İ.A. (30), İ.A. (23), S.Ö. (33), G.Ö. (33), O.Ö. (26) ve H.K. (27) isimli 8 şahıs yakalandı.

EVDEKİ UYUŞTURUCU STOĞU ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halinde toplam 5.20 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirliğine 8 gözaltı

MADDE TİCARETİNDEN YARGILANACAKLAR

Yakalanan 8 şahıstan 5’i “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.B. (29), C.D. (49) ve İ.A.’ya (30) ise “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.

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