Kayseri'de uyuşturucu tacirliğine 8 gözaltı

Yapılan çalışmalar sonucunda S.B. (29), C.D. (49), İ.A. (30), İ.A. (23), S.Ö. (33), G.Ö. (33), O.Ö. (26) ve H.K. (27) isimli 8 şahıs yakalandı.
EVDEKİ UYUŞTURUCU STOĞU ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halinde toplam 5.20 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.
MADDE TİCARETİNDEN YARGILANACAKLAR
Yakalanan 8 şahıstan 5’i “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.B. (29), C.D. (49) ve İ.A.’ya (30) ise “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.