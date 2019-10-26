Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası 2'si erkek, 4'ü kadın olmak üzere 6 kişi gözaltına alınarak, şahısların ev ve üst aramaları yapıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

10 adrese eş zamanlı olarak 30 ekip, 2 özel harekat timi, 20 çevik kuvvet, 2 adet narkotik arama köpeği ve 1 adet drone ile gerçekleşti.

EVLERİ ARANDI

Şahısların ev ve üst aramalarında 130 gram bonzai, 1 parça halinde esrar maddesi, 1 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu paketleme amacıyla kullanılan folyo ve 11 adet yasaklı reçeteye tabi hap ele geçirildi.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.