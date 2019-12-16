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Kayseri'de Valilik önünde intihara kalkıştı

Kendini keseceğini söyleyen Mesut Y., polis ekipleri tarafından ikna edilince intihardan vazgeçti. Valilikle görüşen şahıs, daha sonra emniyete götürüldü.

DHA | 16.12.2019 - 17:17..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan Kayeri Valiliği protokol girişi önünde, evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki Mesut Y., meyve bıçağını karnına dayayıp, kendini keseceğini söyledi.

EKİPLER TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Mesut Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisin çalışmasıyla Mesut Y., bir süre sonra vazgeçirildi. İkna edilen Mesut Y.'nin elindeki bıçak, polis ekipleri tarafından alındı.

Kayseri'de Valilik önünde intihara kalkıştı

VALİ İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra Vali Şehmus Günaydın'ın makamına çıkarılan Mesut Y., görüşmenin ardından ifadesi alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, olayı gören kalabalık ise valilik önünde toplandı. Kalabalıktaki birkaç kişinin ise olayı izleyip, cep telefonu kamerasıyla kayda alması dikkat çekti.

Kayseri'de Valilik önünde intihara kalkıştı

Kayseri'de Valilik önünde intihara kalkıştı

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