Kayseri’de virajı alamayan araç takla attı: 3 Yaralı

Kayseri’de virajı alamayan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

VİRAJI ALAMADI, YUVARLANDI

Melikgazi ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Bulvarında meydana gelen trafik kazasında G.A. yönetimindeki 38 PY 751 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak takla attı. Kazada şoför ile beraber araç içerisinde bulunan F.K ve Ö.K yaralandı.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













