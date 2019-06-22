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Kayseri’de yan baktı diye 1 kişiyi öldürdü

Melikgazi ilçesinde yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

İHA | 22.06.2019 - 13:41..
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesi'nde meydana gelen olayda, 2 grup arasında yan bakma meselesinden dolayı kavga çıktı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hasan K. (20), ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ.’yi evlerinde gözaltına aldı.Kayseri’de yan baktı diye 1 kişiyi öldürdü

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de yan baktı diye 1 kişiyi öldürdü

Kayseri’de yan baktı diye 1 kişiyi öldürdü

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