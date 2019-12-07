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Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep ve Zehra Açıkgöz, hayatını kaybetti.

DHA | 07.12.2019 - 00:32..
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Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi’ndeki bir evde, anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep(3) ve Zehra’yı(2) evde bıraktı. Anne Açıkgöz’ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

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Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

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