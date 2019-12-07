Kayseri'de yangın çıkan evde 2 küçük çocuk can verdi

Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi’ndeki bir evde, anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep(3) ve Zehra’yı(2) evde bıraktı. Anne Açıkgöz’ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİLERİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.