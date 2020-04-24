taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9757
Euro
7.5302
Altın
1734.07
Borsa
99125.07
Gram Altın
388.136
Bitcoin
52187.55

Kayseri'de yasağı ihlal eden baba ve oğluna para cezası

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için polislerden ceza yiyen baba, "392 lira ceza yedik" dedi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kayseri'de yasağı ihlal eden baba ve oğluna para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA UYMAYAN BABA VE OĞLUNA CEZA

Kayseri'de Serkan Yükseker ve oğlu Yusuf Yükseker, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde, 35 EFE 48 plakalı otomobilleriyle dışarı çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda trafik ekipleri tarafından durdurulan baba ve oğluna, yasağa uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi.

Kayseri'de yasağı ihlal eden baba ve oğluna para cezası

"392 LİRA CEZA YEDİK"

Baba Yükseker, "Markete uğrayacaktık. Oradan da birine uğrayıp, eve geçecektik. Şimdi eve gidiyoruz. 392 lira ceza yedik." dedi.

Polis ekipleri, yasağa uymayan ikiliye, genelgeye göre saat 14.00'e kadar evlerinin yakınındaki marketlerden alışveriş yapabileceğini belirtti.

Kayseri'de yasağı ihlal eden baba ve oğluna para cezası

İlginizi Çekebilir
Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü
İki aile arasında meranın kullanımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Jandarma, zanlıları yakaladı.
Pide satışı iftara kadar devam edecek
Fırınlarda Ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak, ancak satışı iftara kadar sürecek.
Bursa'da jandarmadan kaçan araç, başka bir araca çarptı
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin kaza yapması sonucu 3 şüpheli yakalandı.
Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs hakkında yaptığı konuşmada "Bunda da bir hikmet vardır" şeklinde yorumladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
279
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
119
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
609
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
232
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
İngiltere korona aşısını insanlar üzerinde denedi
85
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
130
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir