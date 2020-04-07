Kayseri'de yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Yahya Akay (81) ve eşi Emine Akay'dan (74) haber alamayan kızları, eve gelerek anne ve babasını kontrol etti.

Anne ve babasını hareketsiz olarak gören kız, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yahya ve Emine Akay çiftinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Akay çiftinin cansız bedenleri, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili soruşturmayı sürdüyor.

Yaşlı çift sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti