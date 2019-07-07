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Kayseri'de yavru aslanı, bakıcılar besliyor

Annesinden beslenemeyen 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı, bakıcılar besliyor. Günde 2,5 kilo kuşbaşı et yiyip, 2 litre süt içen 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi.

DHA | 07.07.2019 - 13:09..
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Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, doğal ortamlarını aratmayacak mekanda yaşayan aslan ailesine 2,5 ay önce yeni üye katıldı.

GÜNDE 2,5 KİLO ET YİYOR

1 dişi, 1 erkek, 3 dişi yavru, 1 erkek yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan aslanla sayısı, 7'ye çıktı. Aslan yavrusuna 'Herkül' ismi verildi. Doğduktan sonra anne aslan 'Zeyna' tarafından beslenilmeyen 'Herkül'e, bakıcı Adem Delioğlan (50) bakmaya başladı. 2,5 aylık olan ve baba aslanın ismi verilen 'Herkül', beslenme saatlerinde annesinin yanından alınarak, kendisi için günlük hazırlanan 2,5 kilo kuşbaşı eti yiyip, 2 litre süt içiyor.

Kayseri'de yavru aslanı, bakıcılar besliyor

"ANNE KABUL ETMEDİ"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlu Müdürü Burhanettin Bacak, yeni doğan ile erkek aslan sayısının arttığını belirterek, "Yavru aslanımız 23 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Malum bu yabani hayvanlardan kimi hayvanlar yavrularını kabul etmiyor. Bunu da annesi kabul etmedi. Ne kadar uğraştık ise de emzirmesinde ve beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Bunun içinde arkadaşlar el ile besleme yapıyorlar. Buradaki bakıcılarımız bir nevi anne şefkati göstererek, yavrumuzla ilgileniyorlar. Gayet de sağlıklı. Gelişimi gayet normal. Doğduğunda gayet küçüktü. Şimdi etle besleme yaptığımız için günlük rutin devam ediyor. Hem sağlık kontrolleri hem de yeme içmesi gıda takviyeleri yapıyoruz. Gayet iyi gelişimi bir sıkıntısı yok. Et dışında süt veriyoruz." diye konuştu.

Kayseri'de yavru aslanı, bakıcılar besliyor

İLK DEFA DOKUNDU

Öte yandan 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Hayvanat bahçesini gezmek için gelen bir grup öğrenci, 'Herkül'ü yakından gördü. Öğrencilerden Zeynep Gümüşsoy, "İlk kez aslan yavrusu gördüm. Çok güzeldi, ilk defa dokundum." dedi.

Kayseri'de yavru aslanı, bakıcılar besliyor

Kayseri'de yavru aslanı, bakıcılar besliyor

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