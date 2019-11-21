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Kayseri'de yer altı şehri bulundu

Bin 300 metre uzunluğunda yeni bir yer altı şehri bulunduğu bildirildi.

AA | 21.11.2019 - 17:04..
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Koramaz Vadisi'nde araştırmalar yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Bilgin Yazlık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Heyettekilerden bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok önem verdiklerini belirtti.

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

"KAYSERİ İÇİN ÖNEMLİ"

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde olan vadide büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini belirten Büyükkılıç, "Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin, 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak." dedi.

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

Kayseri'de yer altı şehri bulundu

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