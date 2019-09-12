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Kayseri'de yere düşen ekmeği alıp öpen küçük kız

Develi ilçesinde markete giderek ekmek alan kız ekmeği yere düşürdü. Düşürdüğü yerden alan küçük kızın ekmeği üç kere öptüğü ise görenleri duygulandırdı.

İHA | 12.09.2019 - 10:09..
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Bu tepki çeken görüntülerin hemen ardından Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ilkokul öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyenleri hem üzdü, hem de duygulandırdı.

Kayseri'de yere düşen ekmeği alıp öpen küçük kız

DÜŞÜRDÜĞÜ EKMEĞİ ÖPÜP ALNINA GÖTÜRDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde markete bir kız çocuğu geldiği ve poşete koymaya çalıştığı ekmeği düşürdüğü görüldü.

Daha sonra ekmeği hızla yerden alan küçük kız, ekmeği üç kere öperek alnına götürdükten sonra poşete koydu.

"BU OLAY BENİ DUYGULANDIRDI"

Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen market sahibi, "Son zamanlarda ekmeğe ve nimete saygı göstermeyenler varken, küçük çocuğun yere düşürdüğü ekmeği öperek alması beni duygulandırdı" diye konuştu.

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