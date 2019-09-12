Kayseri'de yere düşen ekmeği alıp öpen küçük kız

1 Bu yaz tatilcilerin yeni trendi 'çadır turizmi' oldu Otel ve pansiyon fiyatlarını yüksek bulan ya da doğayla baş başa kalmak isteyenler, bu yaz çadırlara ilgi gösterdi. Tatilciler, iki kişilik çadır için sadece 180 TL ödedi.

2 Rus uçağının iniş takımlarına kuş sıkıştı Kazakistan’dan Moskova’ya inen uçağın iniş takımlarına bir kuşun kanadı sıkışınca, uçuş gecikti.

3 Neden hep açım: Sürekli aç hissetmenin 6 nedeni Hiç doymayacakmış gibi hissettiğiniz günler oldu mu? Geçmeyen açlık hissini ve açlık krizlerinin nedenlerini Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

4 Beşiktaş yönetimi oyunculardan indirim talep etti Yüksek maaş alan futbolculardan indirim talep eden yönetime Burak Yılmaz'dan olumlu yanıt geldi. Kadroda düşünülmeyen Lens ise FEDA teklifini redetti.

5 Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yaptığı açıklamada, "Ben bunları hak edecek ne yaptım, çok büyük üzüntü yaşıyorum" dedi.

6 HDP binası önünde oturma eylemleri sürüyor Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı anne Nihan Çiçek, oturma eylemine katıldı.