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Kayseri'de YPG/PYD'li 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda YPG/PYD terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı.

İHA | 17.10.2019 - 08:11..
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Kayseri'de emniyet ekiplerinin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, farklı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

YABANCI UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu Ahmet E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M. 'yi eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenirken, şahıslar emniyete götürüldü.

KİN VE NEFRETE SÜRÜKLEYEN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Kayseri Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı operasyonu aleyhinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini halkını kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yapan yabancı uyruklu Damoun P. ve Mahmut C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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