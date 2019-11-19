Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

"SANKİ HİÇBİR ÇOCUK DAYAK YEMİYOR"

Başkan Şahin, olayın iç yüzünün bilinmeden ciddi tepkiler gördüklerini ifade ederek, "Olayın iç yüzünü bilmeden, sanki Türkiye'de hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede, kadın cinayetleri işlenmiyor, her evde huzur var, çocuklar 'canım, yavrum' diye seviliyor ve onlar aslında buna yakın her gün burada yaşanan olayla alakalı çok ciddi tepkileri gördük" dedi.

"GAYET NORMAL OLAYLAR ANORMALMİŞ GİBİ AKTARILDI"

Merkezde; ailesinin bakamadığı, sokağa bıraktığı ve devletin sahiplendiği sorunlu çocukların kaldığını belirten Şahin, "Arkamda gördüğünüz okulda sıkıntılı çocuklar kalıyor. Aile Bakanlığı'na bağlı birçok ilde annesinin, babasının bakamadığı, sokağa bıraktığı ya da 'ben bakamıyorum al sen bak' dediği ve devletin sahiplenip baktığı çocuklar. Bunlar, sorunlu çocuklar. Bu sorunlu çocuklara burada çalışan anneler, babalar bakıyor. O olay yaşandı, tasvip etmediğimiz görüntü de var, tepik olayı olmamalıydı. Ama onun dışında gayet normal olan olaylar sanki anormalmiş gibi aktarılarak eski Roma arenalarındaki kan isteyen vampirler gibi insanların işten atılmalarını beklemek bizim devletimizin aslında yapmaması gereken bir şey. Soruşturmaların sonuçları elbette ki açıklanacak, onların kusuru, kabahati yok ama şuan etrafta 'alın' dercesine onların işten çıkartılmaları sağlandı. Biz o anne ve babaların görevlerini en iyi şekilde yaptıklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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