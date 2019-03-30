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Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda gizli buzlanma ve sis nedeniyle, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

DHA | 30.03.2019 - 03:29..
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Karayolunun 81'inci kilometresinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasına, 8 otomobil karıştı. Bazı araçlar kaygan zemin nedeniyle refüje düşerken, diğer araçlarda şarampole yuvarlandı.

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

2 ARAÇTAKİ 13 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası Ramazan Özdemir'in (58) kullandığı 34 BC 054 plakalı otomobilde bulunan Remziye Özdemir (55), Ferit Özdemir (54), Azat Özdemir (20), Zozan Özdemir (23), Elif Özdemir (22) ve sürücü Ramazan Özdemir yaralandı. Halis Boztaş (29) idaresindeki 38 YP 734 plakalı otomobilde ise Uyar Eğdemir (35), Mustafa Eğdemir (31), Vasfi Eğdemir (32), Ecrin Boztaş (5), İsmail Özlü (23), Fırat Girgin (22) ve sürücü Halis Boztaş yaralandı.

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

6 ARAÇTA YARALANAN OLMADI

Kazaya karışan diğer 6 araçta ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada yaralananlar Pınarbaşı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 13 yaralı

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