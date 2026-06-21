Kayseri’de zincirleme kaza: Jandarma personeli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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21 Haziran günü saat 03.00 sıralarında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi’ndeki D-300 kara yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Kayseri-Pınarbaşı istikametinde seyreden Mehmet Neslihanoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Seat ve Tofaş marka otomobillere çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALDI, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın ardından BMW marka otomobil alev aldı.

Araçta bulunan Mehmet Neslihanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Seat otomobilin sürücüsü Baki Bulut ile araçta bulunan Elif Bulut ağır yaralandı.

Tofaş marka otomobilin sürücüsü Seçkin Yeter ile araçta bulunan Tekin Yeter ve Mustafa Akdemir’in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede BMW marka otomobilin kazadan yaklaşık 5 dakika önce Pınarbaşı’ndaki Plaka Tanıma Sistemi’nden geçtiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.