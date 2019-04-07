taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Kayseri'de eş değiştirme operasyonunun detayları

Polisin 2 aylık takibi sonucu belirlenen 'swinger' operasyonunda, kurbanların, sosyal medya üzerinden tuzağa düştükleri ortaya çıktı.

DHA | 07.04.2019 - 14:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'de, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Fuhuş yapan kişilerin, online oyun siteleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak, birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı, 8 kişi ise gözaltına alındı.

Kayseri'de eş değiştirme operasyonunun detayları

KURBANLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SEÇİLDİ

Operasyonlarda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. 'Swinger' yönetimiyle fuhuş yapanların, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri, fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamerayla kayda aldıkları ve bu sayede haksız kazanç sağladıkları saptandı. Çınar M., Zafet T., Rahime B., Ömer B., Emine K., Havva K., Adalet A. ve Mehmet A., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Havva K., Emine K., Adalet A. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de eş değiştirme operasyonunun detayları

LÜKS SEMTLERDEN EV TUTMUŞLAR

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin, elde ettikleri kazançla Kayseri'nin lüks semtlerinde ev tuttuğu ve iletişimi online oyun siteleri üzerinden sağladığı belirlendi. 'Eşli swinger' için 1000 TL, 'tekli ilişki' için 500 TL fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları kişilerin görüntülerini ise HD kamerayla gizli olarak kayda aldığı ve bu görüntülerle şantaj yaptığı saptandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

191
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

182
İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

150
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir iddiası

107
Melis Sütşurup, Emina'nın yat tasarımını beğenmedi

Melis Sütşurup, Emina'nın yat tasarımını beğenmedi

25
Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

Şeyma Şubaşı sevgilisiyle birlikte Acun'un açtığı kafeye kaçtı

75
AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir