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Kayseri’deki uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Düzenlenen baskınlar neticesinde 9 şahsa ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, 3 şahsa da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

İHA | 21.06.2019 - 08:58..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; F.Y., Y.K., T.A., H.Ç., A.G., A.D., M.A.K., R.D., H.G., S.K., A.K., S.D. yakalandı.

FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 6 parça halinde toplamda 86.15 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1.00 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde toplamda 79.80 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet Lyrica 300 mg hap, 2 adet tabanca ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kayseri’deki uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN YARGILANACAKLAR

Yakalanan 9 şahsa ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, 3 şahsa da ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan firar olan A.A. da yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

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