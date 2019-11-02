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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

AA | 02.11.2019 - 01:54..
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Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

ATEŞLİ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Y.Y. ile piyasaya sürmeleri için uyuşturucu madde sattığı 12 kişi gözaltına alındı. Evde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramada ise bir pompalı tüfek, bir av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan zanlılardan S.E'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

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