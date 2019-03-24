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Kayseri'den İstanbul'a gelen 13 kaçak göçmen yakalandı

Kentte, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen kaçak göçmenler ekiplerden kaçamadı.

DHA | 24.03.2019 - 16:19..
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Kayseri- Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında iki grup halinde bazı kişilerin kendilerine doğru geldiklerini gördü.

Durdurulan kişilerin 10'unun Pakistan, 3'ünün de Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

İSTANBUL'A GELEN 13 KAÇAK POLİSE TAKILDI

Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'den İstanbul'a gelen 13 kaçak göçmen yakalandı

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