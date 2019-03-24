Kayseri'den İstanbul'a gelen 13 kaçak göçmen yakalandı

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Yazının derin tarihi serüveni

Okumak istediğimiz pek çok şeyi hanidir “bir tıkla” okuyoruz. Gazete ve kitapta ise giderek azalsa da kâğıttan okuma yine de geçerli. Eski çağlarda ise yazma ve okuma eylemi öyle zorlu bir süreçti ki…