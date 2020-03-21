taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Kayserili berberden ilginç tıraş

Kayseri'de bir berber, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için fırça sapına makine bağlayarak traş yaptı. Berberin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

İHA | 21.03.2020 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların evden çıkmaması istendi.

İzlediği haberlerden yaşlıların dışarıda olduğunu gören Kayserili berber Mehmet Demirdoğan da, sosyal mesaj vermek amacıyla bir video çekti.

Kayserili berber dışarı çıkanları böyle uyardı VİDEO

"BİZ ÖNLEMİMİZİ ALDIK, YA SİZ"

Çektiği videoda sürekli kullandığı taraf ve tıraş makinesini fırça sağına bağlayan Demirdoğan, "Biz önlemlerimizi aldık, ya siz" diyerek uyarıda bulundu.

"SOSYAL MESAJ VERMEK İSTEDİK"

Berber Mehmet Demirdoğan, “Çin’de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen Korona virüse karşı önlem almak amacıyla bizde berberler olarak kendi içimizde önlem aldık. Hem müşterilerimizi sağlığı hem de kendi sağlığımız için eldiven ve maske kullanmaya başladık. Biz ister istemez çalışmaya devam ediyoruz ama ‘Evde kal’ uyarılarına rağmen dışarı çıkmaya devam eden vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak amacıyla tarağımızı ve makinamızı fırça sapına bağlayarak sosyal bir mesaj vermek istedik” dedi.

Kayserili berberden ilginç tıraş

"HALK SAĞLIĞI MESLEĞİMİZDEN DAHA ÖNEMLİ"

Berber Mehmet Demirdoğan ayrıca, berberlerin geçici bir süre durdurulması kararını da değerlendirerek, “Şimdi alınan kararla da akşam 6’dan sonra dükkanımızı kapatacağız. Halk sağlığı bizim mesleğimizden daha önemlidir. Alınan kararın faydalı olacağına inanıyorum. Yetkililerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
15 dakikada sonuç veren tanı kitinin kullanımına başlandı
Sağlık Bakanlığı 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.
Adıyamanlı amcaların salıncak keyfi
Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen parklara akın eden Adıyamanlılar salıncakta birbirlerini salladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Cenaze arabasına sığmayan boş tabut, yolda unutuldu
Niğde'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu. Yapılan çalışmalar sonunda, tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.
Tokatlı gençler yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
Zile'de 3 genç, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
244
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
702
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
55
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
350
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
230
Berber ve kuaförler kapanıyor
Berber ve kuaförler kapanıyor
257
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir