Kayserililerden pastırma tartışmalarına cevap

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma satışı yapan esnafı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi.”demişti.





"PASTIRMA DENİLİNCE AKLA KAYSERİ GELİR"

Pastırmanın adının son dönemde Kastamonu ile anılması ile ilgili olarak konuşan Başkan Büyükkılıç; "Pastırma denince akla Kayseri gelir. Ondan sonra diğerleri konuşur." dedi.

Pastırma Kastamonu mu yoksa Kayseri’mi konusuna değinen bir esnaf; "Türkiye’de son dönemdeki tartışmaya bugün son veriyoruz. Yaklaşık 110 yıldır Kayseri’de imal edilip Türkiye’ye sunulan, Türkiye’nin damak tadı sucuk ve pastırma bizim işimiz. Yaklaşık 1900’lü yılların başından beri Kayseri’de sucuk ve pastırma imal edilir. Türkiye’nin yüzde 25-30’una da buradan gönderilir." ifadelerini kullandı.

"KASTAMONU SARIMSAKLA UĞRAŞSIN"

Bir başka esnaf ise pastırmanın kesinlikle Kayseri’nin olduğunu vurgulayarak; "Kendi içimizde yarışıyoruz. Pastırma kesinlikle Kayseri’nindir. Kastamonu bize sağ olsun sarımsak gönderiyor. Kesinlikle pastırma Kayseri’nindir" dedi.

Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma çekişmesi haberi



