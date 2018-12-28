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Kayserililerin kayak keyfi

Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi yapan Kayserililer çok eğlendi.

AA | 28.12.2018 - 16:33..
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Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gece başlayan kar yağışının ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü. Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.

YETİŞKİNLER ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 80 çocuk tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Zaman zaman yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Kayserililerin kayak keyfi

Kızakla kayan çocuklardan Ali Erdem Koçak, AA muhabirine, sabah saatlerinden beri dışarıda olduğunu, çok eğlendiğini ve kar yağışının ardından okulların tatil edilmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Süleyman Kahraman ise arkadaşlarıyla dışarıda kayak yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi VİDEO

Kayserililerin kayak keyfi

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

Arkadaşlarıyla kayak yapan Ahmet Efe Özenç, "Burada çok eğleniyoruz. Sabahtan beri dışarıdayız. Dondurucu soğuk olsa da eve hiç gitmedik. Her şeye rağmen çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Kayserililerin kayak keyfi

Kayserililerin kayak keyfi

Kayserililerin kayak keyfi

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