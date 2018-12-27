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Kayseri'nin 4 ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil

Etkili olan kar nedeniyle 28 Aralık Çarşamba günü 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

DHA | 27.12.2018 - 22:03..
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Kayseri kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle Vali Şehmus Günaydın, Twitter’dan yaptığı duyuruda hava şartları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İZİNLİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

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