Kayseri'nin ilk bebeğinin adı Recep Tayyip oldu

Yeni yılın ilk bebeği Recep Tayyip, Kayseri Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğinde dünyaya geldi. Kayseri’de ikamet eden Kazım ve Hörmet Dede çiftinin 3. çocuğu olan Recep Tayyip sezaryen doğum ile dünyaya geldi. 3 kilo 970 gram olarak dünyaya gelen bebeğin annesi Hörmet Dede, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, Allah hayırlı evlat etsin inşallah" dedi.

"HİÇ BÖYLE SÜRPRİZİ BEKLEMİYORDUK"

Dede, kendisini ziyaret eden protokol üyelerinin bebeğin ismini Recep Tayyip koymasından da memnun olduğunu söylerken, baba Kazım Dede ise, "Çok değişik bir duygu. Hiç böyle bir sürprizi beklemiyorduk. İnşallah vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" ifadelerini kullandı.