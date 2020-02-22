Kayserispor'la Konyaspor berabere kaldı

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştü ancak pes etmedi ve 1 puanı aldı.

Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Binali Yıldırım vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni otoyolda test sürüşü yaptı

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İdlib'de rejim saldırısında bir askerimiz daha şehit oldu

İdlib'de rejim askerilerinin yaptığı bombalı saldırı sonucu, bir askerimiz şehit oldu.