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Kayserispor'la Konyaspor berabere kaldı

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0 geriye düştü ancak pes etmedi ve 1 puanı aldı.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 17:20..
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Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konyaspor, 8. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Hadziahmetovic, 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor, 45+3. dakikada Artem Kravets ile farkı 1'e indirdi.

KAYSERİSPOR SON DAKİKALARDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI 

Kayserispor, 86. dakikada inanılmaz bir bölüm sonrası eşitliği sağladı. Konyaspor'da Thuram kaleciyi geçtikten sonra şutunu çekti ancak Kayserispor savunmacısı Sapunaru yatarak topu çizgiden çıkardı. Bu topun devamında Kayserispor, Pedro Henrique ile eşitliği sağladı.

Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Konyaspor, puanını 21'e çıkardı. Kayserispor ise 16 puanla son sırada kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kayserispor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

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