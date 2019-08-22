taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.755
Euro
6.3975
Altın
1498.67
Borsa
94633.51
Gram Altın
278.342

Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

Kayyum atamalarına destek verip şehitleri anan Nihat Aytekin'in otomobili, kundaklandı.

İHA | 22.08.2019 - 11:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 3814 Sokak'ta Nihat Aytekin, sosyal medya hesabından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına destek verici paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIM YAPINCA OTOMOBİLİ KUNDAKLANDI

Aytekin, dün Şırnak’ta şehit olan 3 asker için de “Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için, ruhları şad mekanları cennet olsun, Türkün intikamı daim olsun” yazısını paylaştı. Gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Aytekin’e ait 01 DC 399 plakalı otomobil kundaklandı.

ARABAYI YAKIP DUVARA PKK YAZDILAR

Mahallelinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve mahallelinin yardımıyla otomobil söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kundakçıların duvara ‘PKK’ yazdığı görüldü.Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

"MALIMA GELSİN ÖNEMLİ DEĞİL, DEVLETİMİZ BAKİ OLSUN YETER"

Otomobilin sahibi Nihat Aytekin, olayla ilgili, “Gece yatarken komşularımız kapımızı çaldı ve aracınız yanıyor dediler. Çıktığımızda itfaiye ve mahalleli otomobilimi söndürmeye çalışıyorlardı. Polisler geldi olayı incelediler. Bu 4 gündür kayyum atamalarıyla alakalı paylaşımlar yaptım. Şimdiye kadar tehdit almadım ama tedirginim artık. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. Ben insancıl bir insanım kimseden böyle bir kötülük beklemiyorum. Benim aracıma oldu başka kişilere zarar vermesinler. Malıma gelsin önemli değil, devletimiz baki olsun yeter” diye konuştu.

Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

Kayyum atamaları için paylaşım yapına aracını yaktılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

47
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

50
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

298
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

116
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

33
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

223
Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir