Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde, HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

24 BELEDİYEYİ ALDI

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını aldı.

AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak da bulunuyor.

HDP'NİN DİĞER KAYIPLARI

Öte yandan kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli'yi TKP, Ağrı'nın Tutak ilçesini BBP, Batman'ın Beşiri ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ve Bitlis'in Hizan ilçesinde seçimleri ise Saadet Partisi kazandı.

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