İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince yürütülen çalışmalarla, kent adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından, bütçenin doğrudan halka hizmet olarak yansıtılması için başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

40 PARK KAZANDIRILDI

Bu kapsamda; alt yapıdan temizliğe, üst yapıdan ulaşım, park ve bahçelerin düzenlenmesine kadar rutin belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz sunulduğu kentte, toplumun her kesiminin yaşamına dokunan, yüz güldüren projeler uygulanıyor.

Kayyum, Batman'ı çiçek bahçesine dönüştürdü GALERİ

Görevlendirmenin yapıldığı 2016'dan bu yana kente, 40 park kazandırıldı, bu parklara kurulan spor aletleri ile halk spor yapmaya teşvik edildi.

3 MİLYON 500 BİN ÇİÇEK EKİLDİ

180 bin metrekarelik alan, yeşillendirilerek ışıklandırıldı. Yeşil alanlara 66 çocuk oyun grubu kuruldu, kent merkezinde oluşturulan park ve bahçelerin yanı sıra orta refüjlere aralarında lale ve menekşe de bulunan 3 milyon 500 bin çiçek ekildi.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal hizmet anlayışı ile halkın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kentte yolların düzenlendiğini, asfaltsız, parkesiz yol kalmadığını dile getiren Aksoy, şehir içi ulaşım sorununu hizmete alınan yaklaşık 40 otobüsle bir nebze de olsa giderdiklerini belirtti.

Aksoy, şehrin en önemli sorunlarının başında gelen, çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını ifade ederek "Cadde ve sokaklarımız artık tertemiz. İnsanlar artık temiz olduğu için yerlere çöp atmıyor. Bir temizlik kültürümüz oluştu." dedi.

YEŞİL ALAN MİKTARI KİŞİ BAŞINA YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Görevlendirme öncesi, kentte ciddi oranda yeşil alan eksiği olduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti: "Görevlendirme öncesi Batman'da kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare iken, bu oran yüzde 10'a yaklaştı. Çalışmalarımızla insanlarımızın göz zevkine de hitap etmeye başladık. Kentimizi çiçek bahçesine dönüştürdük. Kentimize 40 park kazandırdık. Buralara spor aletleri yerleştirilerek vatandaşlarımızı spora teşvik ettik. İnsanlar artık sabahları evlerinden çıkıp buralarda spor yapmadan işine gitmiyor. 180 bin metrekarelik alanı yeşillendirerek ışıklandırdık."