taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su toplama havzasında başlayan metalik madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

Haber Merkezi | 27.07.2019 - 16:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı VİDEO

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Faaliyet alanı için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda “45 bin ağaç kesilebileceği” belirtildi. Ancak firma ÇED raporuna aykırı hareket ederek, 195 bin ağaç kesti.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Ayrıca Çanakkale merkeze 30 km uzaklıkta olan maden alanı, kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında bulunuyor. Çıkarılacak altını işleme sırasında kullanılacak siyanür, su kaynağının yok olması tehlikesini doğuruyor.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

NÖBETE BAŞLADILAR

Tüm bu yaşananlardan sonra altın madeni kurulmak istenen ve ağaç kıyımı yapılan Çanakkale'nin Kirazlı köyünde bölge halkı nöbet tutmaya başladı.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Öte yandan başta Çanakkaleliler olmak üzere sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimleri de sosyal medyadan tepkilerini paylaştı.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Sosyal medyadan tepki gösteren isimlerin bazıları:

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

253
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

16
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

45
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

33
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

69
Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

16
Davayı Veli Kavlak kazandı

Davayı Veli Kavlak kazandı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir