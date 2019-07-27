Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı.

Kaz Dağı'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı VİDEO

195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

Faaliyet alanı için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda “45 bin ağaç kesilebileceği” belirtildi. Ancak firma ÇED raporuna aykırı hareket ederek, 195 bin ağaç kesti.

Ayrıca Çanakkale merkeze 30 km uzaklıkta olan maden alanı, kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında bulunuyor. Çıkarılacak altını işleme sırasında kullanılacak siyanür, su kaynağının yok olması tehlikesini doğuruyor.

NÖBETE BAŞLADILAR

Tüm bu yaşananlardan sonra altın madeni kurulmak istenen ve ağaç kıyımı yapılan Çanakkale'nin Kirazlı köyünde bölge halkı nöbet tutmaya başladı.

Öte yandan başta Çanakkaleliler olmak üzere sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimleri de sosyal medyadan tepkilerini paylaştı.

Sosyal medyadan tepki gösteren isimlerin bazıları:



