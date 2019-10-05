Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

Zeytin ağaçlarının kesilip imar izni verildiği bazı bölgelerin SİT alanında kaldığı belirlendi.

Yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacı kesilerek inşa edilen villalar için bazı kesimlerin sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP'Lİ BAŞKAN "BENDEN ÖNCE İMAR VERİLDİ" DİYOR

Zeytin ağaçlarının kesildiği Küçükkuyu Belediyesi'nin 2 dönemdir belediye başkanlığını yapan CHP’li Cengiz Balkan, iddialar üzerine bir açıklama yaparak, villalara imar izninin kendisinden önceki belediye tarafından verildiğini söyledi.

İddiaların ve suç duyuruların artmaya başladığı bu ortamda ise Kaz Dağları’nda, villalar yükselmeye devam ediyor.

Kaz Dağları’nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi VİDEO

"RANTA KURBAN ETMEYİN"

Kaz Dağları’nda yaşanan bu imar katliamı ile ilgili bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamın Nami Toka, “Bu sahillerde eskiden, zeytin ağaçlarının içinde birer ikişer ev vardı. Ama şimdi görüyoruz ki; evlerin arasında zeytin ağaçları birer ikişer tane kalmışlar. Pirana balıkları, ne varsa ona hücum eder ve çok kısa sürede yok ederler. Eskiden sahilde sadece 3-5 evin olduğu bir yoldan geçerken şimdi ise Kaz Dağları’nın zirvelerine doğru giden ve büyük bir hücum şeklinde varlığını devam ettiren bir rant yağmasını görüyoruz. Bizim de çevrecilerimize sözümüz şudur; Ayvacık, Bayramiç, Küçükkuyu ve Edremit’e kadar giden bölgenin hepsi CHP’li belediyeler. Bu belediyelerin hepsine sözümüz şu ki; Kaz Dağları’nı ranta kurban etmeyin.” ifadelerini kullandı.