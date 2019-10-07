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Kaz Dağları'nın eteklerinde fıstık yetişiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve köylerinde aşı yapılan sakız ağaçlarından, Antep fıstığı üretiliyor.

AA | 07.10.2019 - 09:03..
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve köylerinde aşı yapılan sakız ağaçlarından, (çitlembik) Antep fıstığı üretiliyor.

ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİLİYOR

Üreticilerden Aşır Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçükkuyu beldesi Nusratlı köyünde Antep fıstığı yetiştirdiğini söyledi.

Kaz Dağları'nın eteklerinde 'Antep fıstığı' üretiyorlar İZLE

"KİLOSU 40-50 ARASINDA ALICI BULUYOR"

Bölgede yıllardır Antep fıstığı üretildiğini ancak bunun pek bilinmediğini anlatan Dikmen, mahsulün ağustos ve eylül aylarında hasat edildiğini aktardı. Bu sene ürünü topladıklarını dile getiren Dikmen, "Özellikle baklavacılar çok beğeniyor. Bizim fıstığın içi yeşil olur. Kilogramı toptan 40-50 liradan alıcı buluyor, kavrulmuşu ise perakende olarak 100 liradan satılıyor." dedi.

Dikmen, üretimin sakız ağacına aşılama yöntemiyle yapıldığını sözlerine ekledi.

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