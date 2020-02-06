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Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'de meydana gelen gelen kaza öncesi kulenin, pilotu önceki 2 uçağın pisti pas geçtiği yönünde uyardığı öğrenildi.

DHA | 06.02.2020 - 11:37..
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Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait İstanbul-İzmir seferini yapan uçağın pistten çıkarak üçe bölünmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kule hatası mı pilotaj hatası mı yönünde tartışmalar devam ederken, kule görevlisinin pilotu uyardığı kayıtlar paylaşıldı.

"SİZDEN ÖNCEKİ TRAFİK PAS GEÇTİ"

Kayıtlarda, kule ile pilot arasında şu diyalog yaşandı:

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti.

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti.

UÇAĞIN HIZI YÜKSEKTİ

Havacılık uzmanlarına göre; rüzgarın şiddetine göre uçağının hızı da yüksekti. 70 knots olması gereken uçak hızının 128 knots olduğu belirlendi.

Emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yaşilgül, kazayla ilgili şunları söyledi: "Pilotun, böyle bir arka rüzgarı öğrenmesine rağmen 'anlaşıldı efendim' diyerek inişe devam etmesi ki pistin ıslak olması ve artı saatte 62 kilometrelik bir arka rüzgara rağmen iniş yapması kabul edilebilir bir hata değildir."

 

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ViDEO

Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı

Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı


Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı


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