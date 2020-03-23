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Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul'da, yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü canının derdindeyken vatandaşlar, kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayınladı.

İHA | 23.03.2020 - 14:57..
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde, E-5 karayoluna doğru ilerleyen bir beton mikseri virajı alamayınca devrildi.

Yolda yatan mikserin sürücüsü Muhammed İncedayı, araç içerisinde sıkıştı.

ŞOFÖR KURTARILMAYI BEKLERKEN, VATANDAŞ CANLI YAYIN DERDİNE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için harekete geçti.

O sırada olan biteni izleyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak, şoförün kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Şoför canının derdindeyken, vatandaşların canlı yayın derdine düşmesi pes dedirtti.

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde

Sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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