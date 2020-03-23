Kaza sonrası sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kişisel izole süreci kitap okuma alışkanlığını artırdı. Son 10 gün içerisinde online kitap siparişlerinde yüzde 50’lik artış yaşandı. Günde 30 bin kitap satışı var...

İstanbul Avcılar'da 64 yaşındaki Ali Cesur, postanede para olmadığı için parkta zaman geçirdiğini söyledi.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

Sinan Akçıl ve eski eşi Burcu Kıratlı, 2013 yılına damgasını vuran ve o zamanların en popüler dizisi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz bir sahnesini yeniden çekti.