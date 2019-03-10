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Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa'da 2 aracın karıştığı kaza sonrası tartışmaya başlayan kişilere, başka bir otomobilin çarpması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA | 10.03.2019 - 02:18..
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Siverek ilçesine bağlı Erkonağı Mahallesi yakınlarında, ilçeden mahalleye ilerleyen Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki 63 ED250 plakalı otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

YOLDA TARTIŞANLARA BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobillerinden inen kişiler tartışmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 63 RA 978 plakalı otomobil yolda tartışanların arasına daldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sakine Karınca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Mehmet Emin Karınca, Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri otopsi için hastane morguna konulurken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet Emin Karınca ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Hafif yaralanan Mehmet Ali Almas kazayı anlatarak, "Yolda otomobilimiz başka bir otomobil ile çarpıştı ve aynası kırıldı. O sırada durduk sürücüler arasında tartışma çıktı ben otomobilden inmedim yolda tartışan ailem ve diğer kişilere bir otomobil gelip çarptı" dedi. Kazayı haber alan ailelerin yakınları ise hastaneye akın etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma İbrahim Ç.’yi ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

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