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Aydın'da, kaza yapan sürücü hastaneye gitmek istemedi

Araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye gitmek istemiyorum diye yalvaran sürücünün tedaviyi niçin kabul etmediği hastanede alkol değeri ölçülünce ortaya çıktı.

İHA |
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Aydın'da, kaza yapan sürücü hastaneye gitmek istemedi

Aydın istikametinden Kuşadası istikametine gitmekte olan 34 VG 1578 plakalı kapalı kasa kamyonet önünde seyretmekte olan 34 NJ 0129 plakalı kamyona hızla çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kamyonet sürücüsünün araçta sıkıştığını görünce UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyonetin direksiyonunda sıkışıp kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan sürücü yaralı olmasına rağmen, bir türlü hastaneye götürülmeye ikna olmadı.

Kuşadası'na gitmesi gerektiğini belirtip kendisinin bırakılmasını isteyen sürücü ambulansta muayene edilmeye ikna edilip ambulansa alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da, kaza yapan sürücü hastaneye gitmek istemedi

ALKOLLÜ ÇIKTI

Vücudunda çarpmaya bağlı ezikler ve direksiyonda sıkıştığı için ayaklarında yaralanma olduğu belirlenen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı belirlenirken, yapılan alkol testinde ise 255 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Sürücünün ceza yememek için tedaviyi kabul etmediği ortaya çıktı. Polis ekiplerince ehliyetine el konulan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'da, kaza yapan sürücü hastaneye gitmek istemedi

Aydın'da, kaza yapan sürücü hastaneye gitmek istemedi

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