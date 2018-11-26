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Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, polisi zora soktu

Kocaeli'de kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, işlem yapmak isteyen polislere zor anlar yaşattı.

İHA | 26.11.2018 - 23:44..
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Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Akpınar Sokak’ta, sürücüsü öğrenilemeyen 34 KP 7605 plakalı otomobil ile 41 ABD 117 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrasında kavga çıktı.

Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, polisi zora soktu

POLİSE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen Olcay Ç. isimli bir şahıs polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, polisi zora soktu

ARKADAŞI ARAÇTAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Araçta uyuyan Olcay Ç.’nin alkollü arkadaşını ise polis ekipleri araçtan çıkartmaktan zorluk çekti. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Olcay Ç. ve ismi öğrenilemeyen şahısın olduğu 41 ABD 117 plakalı otomobilde çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, polisi zora soktu

Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı, polisi zora soktu

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