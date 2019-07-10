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Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

Şişli'de yokuş aşağı süratli bir şekilde seyreden 1.92 promil alkollü sürücü, kaza yaptıktan sonra taşkınlık yapınca mahalleli tarafından darbedildi.

İHA | 10.07.2019 - 10:00..
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34 GJ 8668 plakalı otomobilin aday sürücüsü 20 yaşındaki Merdan T., 34 NK 0467 plakalı otomobilin sürücüsü akrabası Engin T. ile yarışmaya başladı. İkili cadde üzerinden sokağa girdikleri esnada Engin T., diğerinin önüne geçerek yoluna devam etti. O esnada yokuş aşağıya süratli bir şekilde inen sürücülerden Merdan T., kontrolünü kaybederek Engin T.’nin idaresindeki araca çarptı.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

PARK HALİNDEKİ 6 ARACA ÇARPTI

Kaza sonucu park halindeki 6 araçla beraber toplamda 8 araç zarar gördü, 1 vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

MAHALLELİ SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Ekipler beklenildiği esnada araçlarından inen Merdan T. ve Engin T.’nin yanlarına vatandaşlar geldi. Bir süre zarar verdiği araçlara bakan ikiliden Merdan T. çevrede garip davranışlar sergilemeye başladı. Vatandaşların uyardığı gençler küfürle karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Sözlü tartışmanın yerini fiziki şiddetin aldığı olayda Merdan T., mahalleli tarafından tekme ve tokatlarla darbedildi. Yine diğer vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan genç sürücü, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle aracının başına gelebildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

"KADINLARIN YANINDA KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Görgü şahidi Murat Aydın, "Yukarıdan bir arkadaş yaklaşık 120 kilometre ile gelirken 2 araca çarptı. Sonra süratini daha da hızlandırdı ve başka bir araca çarptı. Sonra da park halindeki araçlara vurdu. Tabii millet toplandı, arkadaşlar geçmiş olsun diledi. O esnada sürücü kabadayılık yapmaya başladı, biraz da sarhoştu. Millete küfür etmeye başlayınca insanlar ilk başta bir şey demedi. Ondan sonra kadınların yanında küfretmeye başladı. Sonra da kavga çıktı, polis gelince bunu alıp götürdü. Ancak vatandaşlar mağdur oldu” dedi.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Garip davranışlar sergilediği belirtilen sürücü Merdan T.’ye polis alkol muayenesi yaptı. Muayene sonucunda sürücünün 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü adayı olduğu da ortaya çıkan Merdan T.’nin ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, otomobili ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Feriköy Polis Merkezine götürülen genç sürücü adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyeti iptal edildi


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